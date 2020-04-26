上帝在造人的時候，就已經考慮到毒物對人體的危機了，因此，設計了一套天然的解毒系統，能夠自動自發地將體內的毒素清除乾淨，進而預防疾病的發生。

而我們的肝臟、腎臟以及皮膚，就是這套解毒系統主要的排毒器官：

1、肝臟：

肝臟是人體中最重要的解毒器官。肝臟細胞中蘊含著豐富的酵素，不論是藥物、激素、微生物產生的毒素等，不管是內生性或是外生性的有毒物質，通通都需要靠肝臟來分解，以減少體內毒素的累積。

當肝臟狀況不好的時候，就會造成毒素在血液中循環，間接導致皮膚狀況變得比較不好（因為皮膚下有許多細微血管），皮膚粗糙、黯淡、長痘痘、長瘡等肌膚問題頻生。

中醫理論認為，晚上11點到凌晨1點及凌晨1點到3點，是肝經與膽經排毒的時間，但是必須在熟睡的狀況之下，肝膽才能夠順利排毒，因此，在這段時間之內一定要睡覺，才能讓肝臟做好解毒的工作。

2、肺臟：

是人體透過呼吸和外界溝通的管道，當然也是排毒的器官，現在空氣污染嚴重，加上二手菸的問題也很嚴重，時間久了，毒素就很容易累積在肺臟排不出來，輕則造成咳嗽等症狀，嚴重的還可能會致癌。

透過在公園或是森林中散步、做日光浴，甚至是戒菸或避免到充滿二手菸的環境中，都可以幫助肺臟排毒。

3、腎臟：

腎臟主要的功能就是排泄廢物，包括多餘的水分、電解質、尿素、藥物成分等的代謝產物，都是藉由腎臟、膀胱、輸尿管等的排泄系統，並以尿液的方式排出。因此，如果腎臟功能不好的話，降低尿液的排泄量和次數，就會讓毒物一直停留在體內。

所以，每天尿液的排泄很重要，要多喝白開水、多排尿，盡量避免，以免含糖飲料造成身體的負擔。

4、皮膚：

皮膚是身體抵禦細菌、微生物、病毒等侵襲人體的第一道防線，還能夠防止體表的水分蒸發與散失。此外，皮膚中汗腺的主要功能就是排汗，汗水是由鹽分、尿酸、尿毒等廢物所組成，所以才說皮膚也是解毒系統的一部分。

透過每天固定且適量運動來讓身體流流汗，藉由汗水把毒素從皮膚排出來；另外，皮膚的清潔對排毒來說也不可少，一定要注意。

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(中時電子報)