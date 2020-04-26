近日高雄市長韓國瑜想對醫護普篩，被指揮官陳時中說沒意義，醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》也說，「我們不反對普篩或廣篩，我們反對的是無腦亂篩」，台灣醫療人員已擴大篩檢2000人，結果就是沒半張鬼牌，陽性率極低沒人感染。如果台灣要普篩，等大流行再篩才有用。

一群專業醫師組成的粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，美、德、韓篩檢量高是因為「陽性率很高」，統計至4/24之前的資料，美國篩檢逾450萬人，陽性超過87萬人，陽性率19.5%；德國陽性率7.4%；韓國1.83%。在感染比率高的狀況，抓到感染者隔離就很重要，這時候擴大篩檢意義就大，就算有一點偽陽性也沒關係。

醫師們說，而台灣在同一時間篩檢58萬人，陽性427人，陽性率低到只有0.73%。且裡面一大堆是境外移入以及接觸者。如果廣篩的話，陽性率絕對比0.73%低很多，「台灣找不到感染源的比率超級超級低啊。」

醫師們說，至於韓國瑜很想篩的醫護，「但我們篩了超過1800個醫護，甚至是還有好幾百個醫療院所相關工作人員，結果就是沒人感染啊」、「我們不是蓋牌，光是醫療相關人員就開了超過2000張牌了，結果就是沒半張鬼牌」，全部空包彈。表示如果台灣進入大流行，才真的要考慮更廣泛的篩檢，甚至降低實驗室等級，用快篩試劑。

(中時電子報)