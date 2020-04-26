廈門大學附屬廈門眼科中心近日接到一名2歲多的女孩，因最近時常眼睛癢，老是揉眼睛，檢查後居然是眼瞼長蝨子了。

中新網報導，廈門大學附屬廈門眼科中心說，這位小女孩甜甜（化名）的媽媽，剛開始發現孩子的睫毛根部掉下一個白色硬殼，以為孩子眼睛患了結膜炎，買消炎眼藥水滴眼治療，發現沒有效果，就帶孩子該院做眼檢查。

該院眼表及角膜病專科副主任醫師商旭敏接診後，在裂隙燈下仔細查看，發現甜甜的雙眼局部紅腫明顯，睫毛根部竟然掛著幾十粒黑色未孵化的蟲卵及白色孵化後的卵殼；仔細觀察之下，還有白色的蟲子在蠕動。

該院門診護士長王芬琴說，蝨子長在眼瞼的情況比較少見，這些蝨子，就是引起甜甜眼部瘙癢的罪魁禍首，當務之急是幫孩子去除掉眼部的寄生蟲。先在裂隙燈下夾起吸附在瞼緣上的陰虱、蟲卵，剪去睫毛，反復確認陰虱和蟲卵全部除盡後，進行局部清洗、上藥。經查實，這些小蟲子是陰虱，有20多隻。

商旭敏表示，甜甜感染陰虱，可能是個人衛生習慣差所致。陰虱寄生於眼部，蟲體多位於睫毛根部，不易被家長察覺。被陰虱感染眼睛後，會引發眼部感染和其他眼部併發症，患者及密切接觸者需要及時到正規醫院就診，以免誤病情或併發其他疾病。

眼科專家認為，對此預防措施主要在於講究個人衛生，不給寄生蟲提供生存環境；家長和孩子溝通交流時避免頭碰頭，以防交叉感染；另外要勤洗手，不要用手揉眼睛。

此外，女生若種假睫毛、貼假睫毛務必選擇正規管道，因部分假睫毛由動物毛髮製作，如果產品品質不過關攜帶蝨子或者蟲卵，可能導致「電眼美女」變成「蟲眼美女」。

(旺報 )