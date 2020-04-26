羅姓男子2017年間在釣蝦場對6歲的雙胞胎小姐妹，說「吸鳥鳥才可以玩手機」，誘使小姐妹先後為他口交得逞，最高法院日前駁回羅男上訴，羅男被判刑12年確定，須入獄服刑。

判決指出，綽號「小胖叔叔」的羅男，2017年6至8月間，利用女性友人帶著一對就讀幼稚園大班的雙胞胎女兒，到高雄市某釣蝦場遊玩機會，以玩手機遊戲為誘因，引誘妹妹在釣蝦場男廁內，為他口交得逞。當天晚間，姊妹返家後即告知姊姊。

翌日，羅男食髓知味，再以玩手機遊戲為由，引誘姊姊在釣蝦場後方用餐區角落昏暗處，為他口交得逞。

直到2018年3月，女童母親到幼稚園接女兒放學時，因姊姊說出「小胖叔叔曾說吸鳥鳥就可以玩手機，妹妹也有被要求」，女童母親即向妹妹確認，妹妹也說確有此事。

之後，女童母親以LINE通訊軟體訊息質問羅男，羅男亦承認確曾對2姊妹作出「不恰當舉動」，並向女童母親道歉，女童母親報警提告。

羅男得知挨告後，曾在「法律諮詢家」網站PO文，用暱名方式將自己性侵雙胞胎小姐妹的過程寫出來，詢問「自己會吃上什麼官司還是能私下和解呢？」

法院審理時，羅男否認犯行，但女童母親以羅男道歉訊息和上網PO文作為證據，法官不採信其說法，羅被判12年徒刑，羅上訴至最高法院遭駁回，全案定讞。

(中時 )