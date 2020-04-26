為防新冠肺炎疫情擴散，黑龍江實施超長隔離期「14+7+14」，黑龍江隔離人員返回屬地後，須集中隔離7天並進行1次核酸檢測，無異常後轉為居家隔離觀察14天。居家隔離要做到「一人一戶或一家」，不具備條件的繼續集中隔離14天，由屬地公安會同社區共同監管，確保居家隔離人員不離開住所。對擅自離開的，依法處理。

另外，在機場、火車站、客運站、公路出口，嚴格落實外來人員「身份必問、健康碼必掃、體溫必測、口罩必戴」要求；外來人員到達目的地，需主動向所在社區、村和單位登記，如實報告出發地、出行方式、健康狀況等信息，嚴禁瞞報、遲報、謊報，鼓勵居民主動監督報告，嚴格排查、不漏一人；對來自疫情防控重點地區人員，落實社區網格員責任，嚴格執行集中隔離、居家隔離、監測篩查等防疫措施，務必阻斷區域間疫情傳播通道。

對綏芬河以及发生本土疫情的縣區按照中風險區實施嚴格管理，細化精準管控單元到街道、社區，精準管控區內人員賦予「市內碼」標識，嚴加管控，嚴防疫情擴散輸出。持有「市內碼」外來人員，應采取集中隔離14天並做2次核酸檢測的措施。

在牡丹江綏芬河14天集中隔離期滿後，本省入境人員由目的地地市專人專車「手遞手」方式轉送到目的地；需轉運外省的人員，依托聯防聯控機制，提前三天將相關信息推送給目的地指揮部，安排專用車廂、專用排位，「手遞手」交給其他省份接續管理，確保形成閉環，不出紕漏。

截至4月23日24時，黑龍江累計報告境外輸入確診病例385例，其中黑龍江省119例，其他省份266例；現有境外輸入確診病例370例；累計報告境外治愈出院病例15例。追蹤到境外密切接觸者2094人，已解除醫學觀察2048人，尚有46人正在接受醫學觀察。

(中時 )