中壢火車站廢棄大樓失火 幸無人傷亡 10:582020/04/26 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢火車站前廢棄大樓失火無人員傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中壢火車站前廢棄大樓失火無人員傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市中壢區中和路上的一棟廢棄大樓，26日凌晨1時28分傳出火警，該處位於中壢火車站前市中心，消防局出動人車灌救，火勢於1時59分控制、2時23分撲滅，經檢查屋內並無人員傷亡，起火原因、財物損失有待鑑識人員調查後釐清。 該處位於中壢火車站前，但大樓廢棄已久，該大樓為地上7 層、地下3層的RC建物，起火層1層，消防局共出動消防人員69名、各式救災車輛27輛，所幸火警發生於清晨，鄰近店家多已打烊未受太大波及，至於廢棄多時的大樓為何起火？鑑識人員已採集相關證物調查中。 (中時 ) #大樓 #人員 #中壢 #火車 #站前 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸鎖國門 面板半導體廠陷停滯 04:102020/04/22 全球財經 福特六和中壢廠 700人放有薪假 04:102020/04/22 財經焦點 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 十鼓《天空斬-祈天鼓動》致敬醫護為台灣及世界加油 09:352020/04/22 生活 福特六和中壢廠今起停工 公司霸氣照發薪水 15:592020/04/22 生活 哈爾濱爆院內感染 老翁傳78人 04:102020/04/23 兩岸要聞 暖心行動 嘉縣6農會送千盒壽司給長庚醫護 21:302020/04/23 生活 新大樓演練異地辦公 李紀珠：台新、王道都有興趣 04:092020/04/24 金融．稅務 紓困專線被打爆 1988真人版擬上線啦 13:222020/04/24 政治 杏輝宜蘭廠 捐百萬挺醫護 04:102020/04/26 地方新聞 社會熱門新聞 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 北市林森北路錢櫃火災 歡唱民眾多人待援 - 新聞 溼紙巾傳毒害校園 家長恐慌 - 社會新聞 - 中國時報 帥氣男大生喝下「失身酒」遭3女輪戰數小時 「陰影」無法再升旗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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