中壢火車站前廢棄大樓失火無人員傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區中和路上的一棟廢棄大樓，26日凌晨1時28分傳出火警，該處位於中壢火車站前市中心，消防局出動人車灌救，火勢於1時59分控制、2時23分撲滅，經檢查屋內並無人員傷亡，起火原因、財物損失有待鑑識人員調查後釐清。

該處位於中壢火車站前，但大樓廢棄已久，該大樓為地上7 層、地下3層的RC建物，起火層1層，消防局共出動消防人員69名、各式救災車輛27輛，所幸火警發生於清晨，鄰近店家多已打烊未受太大波及，至於廢棄多時的大樓為何起火？鑑識人員已採集相關證物調查中。

(中時 )