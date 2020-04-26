男子陳元忠被控創立《中央公論報》等報紙，涉嫌推出「遊台灣、抽賓士」等廣告吸金5.8億，最高法院日前駁回他上訴，被依違反《銀行法》判刑10年，併科1億元罰金確定。

陳男另以《美的世界時報》名義，騙來城市小姐當門面，共吸金24.2億，就連城市小姐選拔協會創辦人張如君都被騙走1700萬，被判刑13年6月確定，目前陳男已入監服刑。

陳元忠被控創立《消費者日報》、《警民日報》、《中央公論報》等報紙，刊登「遊台灣、抽賓士」等投資廣告，利用民眾認為報紙具公信力的心理，吸金5.8億，台北地檢署2009年12月起訴陳元忠共46人，對陳求刑14年。

2011年，高院裁准陳元忠交保100萬後，陳化名「陳庚」，以《美的世界時報》另起爐灶，吸金24億2480萬，高雄地檢署2013年7月起訴陳元忠共54人。

陳元忠涉及《美的世界時報》吸金24.2億元案，最高法院2015年依違反《銀行法》判處陳有期徒刑13年6月、併科罰金2億元確定，陳因一度逃匿，雄檢、高院2016年間先後對陳發布通緝。

2017年4月，陳元忠落網，同年5月陳因涉《美的世界時報》吸金案入獄服刑迄今，而他另涉《中央公論報》吸金案，最高法院日前也駁回他上訴，判刑10年確定，2案將由檢方聲請定執行刑。

(中時 )