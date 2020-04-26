羅志祥（小豬）結束與周揚青9年戀情，同時小豬也被女方指控私生活淫亂，被點名的愷樂（蝴蝶姊姊）在昨深夜發文向周揚青認錯，被外界解讀是認了介入豬揚戀，而羅志祥與愷樂是否還能一起主持《娛樂百分百》？兩人動向備受矚目，但已湧入不少網友留言要求節目把羅志祥和愷樂換掉！

羅志祥與愷樂搭檔主持《娛樂百分百》默契十足，兩人還在2017年拿下金鐘綜藝節目主持人獎，如今兩人卻因感情生活掀起事業大動盪，網友也湧入《娛樂百分百》臉書留言要求換掉主持人「麻煩換掉羅志祥和愷樂，否則拒看！看到這兩個人就覺得噁心想吐！！」、「要拒看了，主持人行為不檢點」、「要拒看了」。

對於網友點名更換主持棒，根據《ETtoday》報導，電視台僅針對下周錄影做回應，表示下週是偉晉、邱鋒澤及陳零九進棚錄影，同時並提到，目前因疫情因素已錄了很多存檔「5月下旬是否開棚，尚未確定」。

(中時電子報)