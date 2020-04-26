德國埃森大學醫學院病毒研究所教授、華裔病毒學家陸蒙吉近日表示，目前的疫苗進展還只是處於非常初步的階段，因為研發時間比較短，對於人體清除病毒的了解還有很多的不確定性。

目前大陸已有3款疫苗進入臨床實驗階段。臨床試驗也是疫苗上市使用前不能缺少的重要環節，一般來說需要三期臨床試驗。陸蒙吉表示，一期是安全性評價，主要是招募一些健康人來測試，觀察施打後有何不良反應，前期毒理和安全性也做得比較好，因此這個環節一般不會出現問題。

「大多疫苗臨床試驗都會在二期出現問題，100個當中有一、兩個成功就不錯了。」陸蒙吉說，二期試驗主要測試疫苗的有效性，要針對目標人群檢測疫苗的免疫反應和保護性。三期將會擴大到更多不同的對象，包括老人、小孩等。 而不同人群的反應就會出現各式不同反應，疫苗對於某些人群可能完全沒有作用。

陸蒙吉稱，目前的二期、三期臨床試驗是最難的「過草地」階段，不良反應是判斷疫苗是否成功的一個比較重要的指標。而最大的不良反應是會出現抗體增強效應。

(中時 )