大陸網紅周揚青宣告與羅志祥9年感情告終，其「毀滅式分手」大爆舊愛劈腿、約炮甚至跟旗下女星有不正當男女關係，之後又直接點名愷樂去做身體檢查，而愷樂沉默2天後在IG貼文向周揚青道歉，用34個字認了當小三。

愷樂昨晚打破沉默發文道歉後，文章底下留言很就被灌爆，雖也有死忠粉絲力挺打氣，但多數都是砲轟批評，酸她「鮑鮑換包包」、「記得去醫院檢查喔」，甚至說希望她退出演藝圈，而該文章發出短短4小時就破3萬留言，至今持續洗版中。

愷樂道歉文章持續延燒，如今有不少網友挑出來指出自己的留言被刪除，或是發現不少被廣泛認同的留言秒消失，而內容大多是譴責愷樂的，相較於此，暖心支持的留言悉數被留下，甚至還疑似被置頂，因此大怒痛罵「真心想道歉 麻煩不要刪評論」、「妳出來道歉意義何在？演給人看是嗎？」、「當小三還怕說？」，而更有網友說，愷樂的道歉文本身就缺乏誠意，因為她文末用了「～」波浪符號，被說態度不嚴謹、缺乏誠意，開罵「波浪是在哈囉」、「有夠輕佻的...」、「波浪式道歉其實這是對正宮的一種挑釁」，一篇道歉文完全沒有平定風波之勢。

(中時電子報)