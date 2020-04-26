居家檢疫男用笑氣失聯 警消破門逮人(影片源自Youtube/中時桃竹苗)

桃園王姓男子疑在居家檢疫期間，在屋內吸笑氣、2度失聯，衛生局將依《傳染病防治法》開罰20萬元，因檢疫期間不時有人進出，懷疑有開趴情況，桃園市長鄭文燦也指示警方偵辦，但強調進出大樓跟進出那個房間不一樣，要全程掌握。

蘆竹王姓男子12日自東南亞返國，居家檢疫到27日零點才解禁，23日、24日2度搞失聯，里幹事會同警方前往，請鎖匠開門，驚見客廳地上散落笑氣瓶，王男則反鎖在房內拒不開門，僵持1小時，警消破門後發現王男躺臥在床上，精神恍惚且全身無力、頭暈，無法清楚對談，研判有使用情況，強制後送至桃園療養院直到檢疫期滿。

居家檢疫男失聯吸笑氣 桃園開罰20萬(影片源自Youtube/中時桃竹苗)

衛生局長王文彥26日在防疫會議中指出，王男2度失聯，已構成拒絕、規避主管機關檢疫或措施，將依《傳染病防治法》第58條按次開罰20萬元。

獨居的王男初步坦承吸食工業用笑氣，警方檢視管委會的訪客紀錄，發現10幾天來陸續有近30人次進出社區，尤其13、15、20和23日，有時一次約有2、3人進出，警方除將在王男檢疫結束後約談釐清，也將調閱監視器過濾人等，鄭文燦強調進出大樓跟進出房間不一樣，但仍指示警察局要全部掌握居家檢疫期間有進出的親友，逐一過濾。

(中時 )