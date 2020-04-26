全球智慧型手機排名第4名的小米，近年除了手機也積極拓展穿戴、家電、服務、互聯網推出多個品牌，預計將在明（27）日發表新品牌「小米隱私」，標榜6大隱私保護原則，強調用戶資訊安全。

小米表示，新的小米隱私品牌標識將會運用到小米的各個產品和服務中，做為小米對用戶隱私保護的具體落實，希望用戶在使用小米的產品時，可以不用擔心日益嚴重的資安竊取與濫用問題。小米隱私標榜的6大保護原則有公開透明、數據最小化、目的限制、安全保障、法規審查，以及責任明確。

小米說明，在小米隱私保護做法上提出一種「差分隱私」保護運算法則，在所有隱私數據上傳前，都會對數據內容進行干擾處理，讓上傳的數據內容已經不是用戶真實數據，與個人隱私沒有連結，只做為單純數據分析使用。

除了小米隱私品牌，小米也將宣布開源行動人工智慧運算框架MACE （Mobile AI Compute Engine）。這個框架主要提供使用者將隱私資訊在裝置端完成相關運算處理，而非傳送到雲端後才進行運算，藉此迴避個人隱私上傳雲端後遭到竊用的狀況。

小米表示，小米隱私品牌的標幟源於「安全盒子」、「手」護、「星辰」的概念。預計新的小米隱私將與現行自家手機平台MIUI一同結合發表。在此之前，小米推出的品牌系列除了小米本身之外，還包括紅米（Redmi）、米家，小米旗下次品牌有米兔、有品、小愛、POCOPHONE、美圖等。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)