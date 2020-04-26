北市林森北路錢櫃火災 包廂20多人受困救援中 11:212020/04/26 中時電子報 張達智 、中國時報、 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市林森北路錢櫃火災 歡唱民眾多人待援(圖/北市消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中山區林森北路錢櫃驚傳火災，今（26日）上午10時57分，北市林森北路發生一起火災事故，為林森錢櫃所在的14樓建築物的5樓起火，初步了解，目前20多人在6、7樓待救，目前已部署水線搶救。 警消說，抵達火災現場，引導疏散百人，後續接獲有民眾在718包廂2人，723包廂有3人，707包廂有15人，已及6樓後側廚房有人員待救。 (中時電子報) #火災 #林森北路 #錢櫃 #民眾 #北市 #歡唱 #唱歌 #傷亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 北檢首例 夜店前老闆起訴 04:102020/04/22 社會新聞 寓教於樂 新北打造防災體驗館 04:102020/04/23 地方新聞 女要求幫吹抵車資 網笑：真正行動支付 11:312020/04/23 社會 中市火災證物鑑定獲雙認證 參加美國能力測試 12:552020/04/23 社會 北投工廠火警 延燒倉庫幸無人傷 15:552020/04/24 社會 已故義消總幹事遺孀贈住宅警報器 延續大愛精神 16:112020/04/24 社會 台南恆大口罩工廠油桶大火 火勢已控制 11:552020/04/25 社會 台南恆大口罩工廠傳火警 幸好生產線不受影響 14:542020/04/25 社會 回不去大海！欖蠵龜滲血命喪台中海岸 16:082020/04/25 社會 梨山果農搭單軌車上山 疑機械故障摔死 22:262020/04/25 社會 社會熱門新聞 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 北市林森北路錢櫃火災 歡唱民眾多人待援 - 新聞 溼紙巾傳毒害校園 家長恐慌 - 社會新聞 - 中國時報 帥氣男大生喝下「失身酒」遭3女輪戰數小時 「陰影」無法再升旗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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