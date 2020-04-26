台北市中山區林森北路錢櫃驚傳火災，今（26日）上午10時57分，北市林森北路發生一起火災事故，為林森錢櫃所在的14樓建築物的5樓起火，初步了解，目前20多人在6、7樓待救，目前已部署水線搶救。

警消說，抵達火災現場，引導疏散百人，後續接獲有民眾在718包廂2人，723包廂有3人，707包廂有15人，已及6樓後側廚房有人員待救。

(中時電子報)