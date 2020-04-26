過去曾力挺高雄市長韓國瑜的前高雄縣長楊秋興，自從韓國瑜去年表態參選總統後，雙方就此分道揚鑣，楊更批評韓「恩將仇報」、「噁心」。楊秋興今稍早貼文痛批韓是忘恩負義的「草包市長」，為識人不清向高雄市民致歉。對此，有網友問及，「大家對楊秋興這個人的能力有什麼看法？」其中有名網友以「牆頭草的能力嗎」反諷。

網友chungrew在PTT發文指出，楊秋興今天再次出面為當初極力推薦韓國瑜，向高雄市民道歉。他說關於楊秋興，有人說他背骨，但也有人說他確實有做事的能力，是一個會做事的人。該網友問及，如果討論他在高雄縣執政九年的政績，來判斷他是不是一個會做事的人？大家對他的能力怎麼看呢？他說大家若給楊秋興的能力打分數，會給他幾分？

對此，有名網友以「牆頭草的能力嗎」諷刺回應。也有許多網友表示「投機仔 然後長得不討喜」、「背骨」、「他在國民黨還可以算及格60分，因為國民黨在南部沒人才了：在民進黨的話大概就20分而已。國民黨在台南、高雄，在地的現在最多只到議員層級經驗」、「當年打的是菊姐，如果打的是小英可能現在還在DPP當官」、「相由心生這句話其實蠻準的，楊不是可靠的人，也有點像恐怖情人，跟你分手了就要毀了你」。

另外也有網友分析指出，「我在鳥松跟燕巢的姑姑都是綠營的支持者，鳥松的一直嗆他無能，解決不了問題，燕巢的對他讚譽有加，他跟陳菊pk時還把票投給他」、「楊秋興還沒離開DPP時，中間選民罵得多難聽，所以要選票唾棄他：離開DPP後中間選民突然欣賞他、說要投他，但是在選舉時，還是都跑去投kmt就是不投楊秋興。跟沈富雄、黃國昌一樣，都備受中間選民肯定，但是中間選民就是不投他們」。

(中時電子報)