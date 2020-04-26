◎大梨山周邊綠美化 打造紫藤山城

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合脊梁山脈旅遊年，並結合中橫開通一甲子觀光系列活動，於大梨山地區進行道路周邊綠美化，發放近百盆景樹苗給居民及商家種植，近期也贈送環山民眾500棵紫藤樹苗，邀請大梨山鄉親共同打造媲美歐洲阿爾卑斯山的花街巷弄。

◎雨都美景無數 八點檔趕來朝聖

基隆擁有山海無敵美景，特有海港城市魅力，加上新舊交替獨特懷舊味道，讓影視協拍詢問度愈來愈高。電影、八點檔電視劇、廣告、MV到基隆拍片取景件數和5年前相較暴增4倍，市府指出，除電影「默殺」、「孤味」等，更有多部電視劇前來取景。

◎在台消失逾百年 澤珍珠菜再現

台灣被列為已滅絕物種的「澤珍珠菜」，近期在基隆暖暖區重現蹤跡，令人振奮的是，距離上一筆發現紀錄已是123年前，基隆野鳥學會指出，6月前為果實成熟期，呼籲勿讓棲地曝光，以免這批嬌客遭人破壞或挖光，市府也規畫在暖東苗圃復育。

◎西拉雅鐵馬暢遊 溪北新玩法

西拉雅國家風景區管理處新行政中心暨遊客中心落腳台南市官田區，被觀光局視為重點觀光建設，西拉雅風管處長許主龍表示，風管處超前規畫，後續將以自行車道串聯周邊鄰近景點，帶動溪北觀光；地方期待政府除了帶頭整合自行車路網，也盼導入自行車租賃業者進駐，創造溪北景點新玩法。

◎機器人來了 鳳鳴公園啟用

新北市府斥資1600萬打造的鳳鳴公園昨日啟用，公園以「ROBOT CITY機器人城市」為主題的全齡化共融兒童遊戲場，也是市長侯友宜上任後第22座特色公園。副市長陳純敬表示，遊樂場設施包括機器人磨石子滑梯、4公尺高溜滑梯、攀爬網等，都是專為親子打造，相信未來會成為特色景點。

◎野溪溫泉建會館 打造尖石新亮點

尖石鄉秀巒村有天然的野溪溫泉，2010年興建2座大眾池，發生溫泉水輸送管線土地未合法取用等問題，鄉公所逐步解決後，向原民會爭取4950萬元經費，興建有提供住宿泡湯的秀巒溫泉會館，預計7月完工，將可成尖石觀光新亮點。

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(中時電子報)