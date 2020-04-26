新冠肺炎疫情興起「宅經濟」，「2020新竹良品-縣上好禮」因應上市，精裝型錄與電子型錄共收錄100多個優質店家，呈現的產品皆通過食品衛生檢驗把關，讓民眾不需出門，只要動一動手指，便能從良品型錄中，獲取想要的竹縣優良好物。

縣府指出，「熱騰騰」的「2020新竹良品-縣上好禮」電子型錄，收錄新竹縣13鄉鎮優良好物，有延續優良品亦有好物新發掘，以六大特色分類為「新風味」、「竹好茶」、「縣心意」、「出煮藝」、「良農產」及「品甜點」，採購指南圖文並茂，呈現線上店家豐富多樣。

如「老麵酵匠包子饅頭鋪」，堅持不添加人工香料與色素，選用在地食材做出料好實在的包子饅頭。「木酢達人」承襲製炭技術，研發生產系列木酢抗菌產品。「東陽醬油工廠」，採用古法手工釀造，傳承新竹客家古早醬油的獨特風味。每個店家背後都有令人動容、堅持到底的創業故事。

每篇除了店家小故事，店家電話、店家網站、網站QR碼等資訊，民眾只要一通電話、一指點擊或一掃QR碼，不需出門就能迅速了解產品介紹、販售通路，輕鬆進行官網訂購、團購及宅配。

縣府歡迎民眾下載電子型錄，線上直接瀏覽型錄電子書及更多相關諮詢，請上網「新竹良品-縣上好禮」粉絲專頁。

(中時 )