51連假要來了，雪霸國家公園管理處為迎接登山隊伍，宣導山難自救觀念，改編日前聶永真設計「WHO can help？」廣告，向山友宣傳「雪霸登山AR」APP功能，若不幸遇山難，可利用手機發送座標求救、報平安，或是透過AR步道導引尋找方向，還能在空中報到及簽退，免去攜帶紙本入園許可證的麻煩。
連假期間許多山友湧上高山舒緩身心，卻常忽略登山風險，4月5日清明連假最後一天，有1名男性登山客攀登武陵四秀，在池有山登山口步道約3.6公里處迷途，幸好他緊急打電話報案，在雪霸處、保七總隊第5大隊和台中市消防局梨山分隊徹夜上山搜尋，終於在隔天凌晨1點多將略為失溫的他帶下山。
雪霸處強調「登山一定有風險」，若能善用科技、保持冷靜，不僅能自保免於山難，也能讓親友更放心，「雪霸登山AR」APP就是山友自救的最佳利器。
副處長鄭瑞昌指出，APP介面設有求救、報平安、空中報到及簽退、步道導引、入園許可證等5項功能，不僅可一指發送座標簡訊給緊急聯絡人，迷途時還能透過擴增實境查看導引地圖，尋找正確的登山方向，空中報到及簽退也只要用手機輸入身分證和入園日期即可辦理，不必再印紙本於登山口投遞。
鄭瑞昌表示，「雪霸登山AR」APP推行3年，下載人數踴躍，經由山友使用後反饋意見，功能不斷精進，不僅讓登山活動多一層保障，也能讓雪霸處清楚掌握各登山隊伍的攀登狀況。APP搭配GPS定位功能，使用者建立離線地圖後，即便在山區無網路及無通訊訊號也能正常使用，降低迷途情況發生。
(中時 )
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