高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，中選會訂定6月6日進行投票，最新民調出爐，超過半數的高雄市民同意罷免，而65.6%則表示會去投票。

今（26）日時代力量智庫公布最新民調，結果顯示，有52.1%市民同意罷免；35.2%不同意；9%還沒決定；3.7%未表態。

另外，43.6%的市民表示一定會去投票；22.0%應該會；13.6%應該不會；13.1％一定不會；7.7%無明確意見。總計65.6%會去投票，26.7%不會去投票。

至於高雄市民對韓國瑜的防疫表現、拚經濟、除弊成效、整體表現等，不滿意仍占多數。

PTT網友看完民調結果後表示，「感覺不妙耶」、「罷韓民調50幾趴，不就代表實際投票數低於這個數字」，認為還是要以實際結果為準，「票開出來才是真的」。

（圖／摘自PTT）

只是，韓國瑜近來努力拚市政、積極防疫，成績不容忽視，挺韓網友不斷為韓國瑜發聲，批罷韓根本是綠營的政治操作。

(中時電子報)