銅鑼灣書店老闆林榮基日前說，「有5百萬人支持韓國瑜，這就是個問題」。對此，前國民黨立委陳學聖感嘆，不要簡化了這群人腦海中的想法，以為都是親中舔共、兩岸買辦、圖謀己利，此時此刻，要在台灣講反中是多麼廉價，但為了兩岸和平發展，力主溝通交流，不願兵戎相見，又是多麼艱困。他強調自己就是這500萬之一，因此，如果林榮基願對話，他樂於成為第一人。

林榮基日前在台灣開張了台灣銅鑼灣書店，陳學聖在臉書上表達歡迎，陳學聖並強調他支持百分百的言論自由，反對任何形式的暴力，更強烈反對言語的霸凌，尤其假藉民主之名，縱容網軍橫行，操縱媒體風向，危害言論自由的基石，更是當今社會最大的危機。

不過林榮基受訪時一句「有5百萬人支持韓國瑜，這就是個問題」，讓陳學聖感到五味雜陳，他歡迎銅鑼灣書店來台灣，歡迎的是一個自由言論的空間，但也想告訴林榮基，五百多萬人支持韓國瑜，是蔡英文總統必須面對的問題。

陳學聖說，他就是那五百多萬人中間的一個，還有更多更多比他更熱情支持韓國瑜的人，他們不畏風雨，不需遊覽車動員，不需雙主菜便當，連瓶礦泉水都不要，就是力挺韓國瑜。

陳學聖說他從政三十多年來，在國民黨所沒有看過的超高熱情，挺韓國瑜，挺的是一個價值，不希望台灣在他們這代手中興起，也在他們這代手中毀滅。

陳學聖說，不要簡化了這群人腦海中的想法，以為我們都是親中舔共、兩岸買辦、圖謀己利，此時此刻，要在台灣講反中是多麼廉價，但為了兩岸和平發展，力主溝通交流，不願兵戎相見，又是多麼艱困，多麼容易千夫所指。誠摯地歡迎林榮基和這五百多萬支持韓國瑜的人對話，而他願意做這第一個。

(中時 )