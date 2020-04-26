縣府將把嘉豐國小打造成新竹縣首座鑽石級綠建築校園。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府將以8.8億在高鐵特定區新建嘉豐國小，因應竹北東區人口快速成長的就學需求，遴選多次拿到鑽石級綠建築標章的石昭永建築師事務所負責規畫，將構築嘉豐國小具有客家文化及創新創意的學習園地，打造成新竹縣首座鑽石級綠建築校園。

嘉豐國小新建案預計年底可發包施工，縣長楊文科肯定採用綠建築的規畫，強調新竹縣會持續推動低碳節能、環境保護、永續發展、善用地球資源的綠建築。

縣長楊文科拍板在高鐵區文小一用地新建嘉豐國小，規畫設置60班，預計111學年度開始招收一年級新生。同時先新設非營利幼兒園，去年3月動工，將在109學年度正式招生，率先將托育、幼兒園與小學整合在一起，成為0到12歲一貫的全國示範學校。

石昭永建築師事務所規畫嘉豐國小為生態校園，將屋頂綠化利用，除了隔熱也是中高樓層學生下課就近休憩去處，屋頂露台同時設置太陽能光電板，以花架形式配合，讓學生認識綠色能源。

考量竹縣冬季強勁的九降風，建築主要量體從東北角往東南角延伸，創造良好的風環境利於學童戶外活動，多功能活動中心、球場、停車場都考量通風和採光。

學校教室窗台降低至40到60公分創造舒適風場，圖書館以圓樓意象呈現，客家油桐花、稻草人將在建築立面及戶外梯牆面呈現。

(中時 )