猜猜當前全球最有錢的人一年年薪領多少錢？

美國亞馬遜是美國第3大企業，其創辦人兼執行長傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）的年薪自從公司上市以來就從來沒變過，一年年薪為81,480美元（約新台幣245萬元）。根據最新一份亞馬遜提交給美國證券交易委員會的「2019年委托書」中顯示，這家全球電子商務及雲端服務的龍頭公司在1997年5月公開上市，貝佐斯自1998年起至今，22年來從來沒調整過薪水。

從數據中看到，亞馬遜去年支付貝佐斯的薪水是1,681,840美元，其中有1,600,000是為貝佐斯提供的安全服務、公司設施、商務旅行等安全安排支出，換算下來，貝佐斯個人薪水僅有81,480美元。目前亞馬遜全職員工的薪水平均中位數是36,640美元（約新台幣110萬元）。

根據資料顯示，截至4月3日為止，貝佐斯個人擁有亞馬遜55,495,676股股票，占所有市場流通股的11.15％，整體股票價值高達1,330億美元（約新台幣3.99兆元）。目前貝佐斯個人資產已經超過1,400億美元，遠高於微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）的1,030億美元，坐怎全球首富寶座。

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(中時電子報)