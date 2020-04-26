嘉義朴子深夜火警 父子睡夢中倉皇逃命 11:382020/04/26 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朴子市一處三合院昨晚發生火警，一對父子睡夢中被腳醒倉皇逃出。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨日晚上11時許嘉縣朴子市崁前里發生住宅火警，三合院內起火燃燒，現場火勢猛烈，屋內1對父子睡夢中被鄰居叫醒，僅著內褲倉皇逃生，保住一命。 嘉義縣消防局指，昨晚11點51分獲報指朴子崁前里發生火警，消防人員迅速到達現場，立即佈水線搶救，燃燒面積約24平方公尺，因現場堆放木材、雜物等火勢燃燒猛烈，經過屋主同意後由鄰居開來重機一邊挖開一邊灌救，經約2小時才將火勢完全撲滅。 (中時 ) #燃燒 #現場 #火勢 #火警 #朴子 也許您會感興趣 推薦閱讀 江蘇連雲港贛榆區化工廠爆炸火警暫無傷亡 相關負責人被控制 00:122020/04/22 兩岸 台鐵彰化二水車站竄濃煙 滅火器搶救控制火勢 13:032020/04/22 社會 泰安凌晨竄惡火 40坪屋被燒光1家人驚險逃生 09:152020/04/23 社會 台南大樓工地火警 警全副武裝直衝15樓灌救 20:002020/04/23 社會 北投工廠火警 延燒倉庫幸無人傷 15:552020/04/24 社會 台南恆大口罩工廠油桶大火 火勢已控制 11:552020/04/25 社會 台南恆大口罩工廠傳火警 幸好生產線不受影響 14:542020/04/25 社會 北市木新路深夜火警 民眾疏散幸無人傷 23:082020/04/25 社會 無人音樂會 線上響掌聲 04:102020/04/26 生活新聞 台南透天厝傳火警 80隻賽鴿命保住小命 10:012020/04/26 社會 社會熱門新聞 不斷更新》北市林森錢櫃火警 2人無生命跡象送醫 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ - 社會 林森北錢櫃火災 逃出民眾：一開包廂門全是煙！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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