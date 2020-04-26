昨日晚上11時許嘉縣朴子市崁前里發生住宅火警，三合院內起火燃燒，現場火勢猛烈，屋內1對父子睡夢中被鄰居叫醒，僅著內褲倉皇逃生，保住一命。

嘉義縣消防局指，昨晚11點51分獲報指朴子崁前里發生火警，消防人員迅速到達現場，立即佈水線搶救，燃燒面積約24平方公尺，因現場堆放木材、雜物等火勢燃燒猛烈，經過屋主同意後由鄰居開來重機一邊挖開一邊灌救，經約2小時才將火勢完全撲滅。

(中時 )