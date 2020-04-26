海巡署南部分署25日晚間接獲民眾通報，疑似有10多隻鯨豚迷航在高雄港區，便立即會同海洋委員會海洋保育署、高雄市海洋局及成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員前往救援，經連夜搶救，有3隻鯨豚疑似擱淺已經不幸死亡，1隻受傷被帶回成大鯨豚研究中心治療，其餘的鯨豚已經在港警艇的引導下向外游出，目前目視海面已經沒有鯨豚逗留。

經過成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員抵達現場，研判這些迷航的鯨豚均為小虎鯨，南堤角落消波塊發現3隻小虎鯨已經死亡，由挖土機協助打撈上岸，後續由成功大學實施解剖釐清死因。

另外，1隻受傷的小虎鯨，海巡人員與現場保育團隊同心協力運用吊臂，將小虎鯨小心翼翼放入水箱車中，送往成功大學海洋生物及鯨豚研究中心醫治，經過搶救，目前心跳正常、會自行漂浮、身體沒有傾斜跡象，但呼吸急促，換氣幾次會沉入水中，還須有專業人員進行照顧，待受傷的小虎鯨康復後，會野放回到大海。

(中時 )