新北市今年度的春季碧螺春評鑑出爐，農業局人員表示，因應新冠肺炎疫情尚未趨緩，也配合行政院農業委員會茶業改良場訂定指引，評鑑現場以全程錄影、直播方式取代對外開放，避免增加群聚感染風險。同時也首度改變評審品評動線及方式，由評審各自品評茶湯再統計分級。

新北市府表示，新北市三峽區在地特有的「青心柑仔」茶樹品種，茶湯碧綠清澈、爽口回甘，茶湯特有的綠豆香為正字標記，又有茶中翡翠的美名。由於茶樹早生種的特性，也使今年度三峽春季碧螺春評鑑，成為本年度全台首場的春茶評鑑賽事，也代表著三峽碧螺春正式開賣。

三峽地區自日治時期開始，就是北部重要的綠茶產區，由於氣候、土質得宜，適合當地特有的青心柑仔品種生長，茶湯滋味甘甜。因此農友於春、冬兩季產製碧螺春、夏季則生產蜜香紅茶，青心柑仔以手採嫩芽方式，每隔7天可採摘一次，全年連續摘採。

手採嫩芽製作的茶湯品質也甘甜醇厚，廣受消費者歡迎，今年入春後仍持續有冷空氣南下，讓茶葉生長速度緩慢，熟成完全，製成後喝起來滋味更較往年甘甜。行政院農業委員會茶業改良場課長林金池表示，今年春季碧螺春特等獎滋味清爽甘甜，濃稠度高及濃郁的綠豆香氣等特色獲得評審一致認同。

特等獎得主來自三峽製茶世家綠品茶行，茶行主人黃文雄是在地資深的國寶級製茶師，也時常在各類比賽獎項看見綠品茶行的身影。新北市農業局長李玟則強調，除輔導各產區農會辦理評鑑比賽，並強化抽驗把關，本次賽事所抽驗茶樣全數合格。

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(中時電子報)