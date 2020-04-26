24日深夜桃園市平鎮警方破獲1處位於金陵路的天九牌地下賭場，當場帶回負責人及11名高齡賭客，其年齡總和逾750歲，警方昨天訊後將吳姓負責人依賭博罪嫌送辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁處。但最讓人傻眼的是，老翁們不只賭性堅強，也完全無視新冠肺癌疫情蔓延，在地下賭場全程未配戴口罩，更未保持社交距離，讓破門的警方相當無奈。

警方獲報平鎮區金陵路上的某華廈2樓，人員進出複雜，且時常有人會在電梯、樓梯間大聲閒聊，引起左鄰右舍不滿，便通報警方介入調查。

警方接獲線報後成立專案小組深入追查蒐證，在24日晚間見時機成熟，持桃園地方法院核發之搜索票，一舉搗破該間地下賭場。警方當場逮捕天九牌賭場內11名賭客及吳姓負責人並查扣賭場內天九牌4副、點鈔機一台、骰子一盒、抽頭金新臺幣3萬元及賭資3萬元等相關物證。

據悉，現場的12人平均年齡超過70歲，其中最年長者已逾80歲高齡，11人年紀相加超過750歲，負責人及賭客向警方供稱，玩天九牌純粹是日常聯誼，全案訊後依賭博罪及違反社維法送辦。

最扯的是，新冠肺炎疫情蔓延，但這群長者賭性堅強，不只無視室內1.5公尺社交距離，擠在室內空間，而且沒有佩戴口罩，員警只能提供口罩、逐一測量體溫，使用酒精消毒。

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警方在現場查獲天九牌4副、點鈔機一台、骰子一盒、抽頭金3萬元及賭資3萬元等相關物證。（圖／翻攝畫面）

(中時電子報)