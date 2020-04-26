吳昌騰醫師在臉書分享女嬰染疫，且病毒量是媽媽的100倍。（圖／翻攝自臉書）

新冠肺炎持續延燒，先前在日本、祕魯都有傳出剛出生的嬰兒竟然確診；近日林口長庚醫院兒童一般醫學科吳昌騰醫師分享一起南韓出生僅27天女嬰染疫案例，且病毒量是媽媽的100倍！對此，他提醒由於可從嬰兒的大小便中驗出新冠病毒，為防止病毒經排泄物而傳播出去，家長及照顧者必須注意良好衛生習慣。

吳昌騰醫師在臉書發文，分享醫學期刊《臨床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）發表最新一篇研究，描述南韓一名出生僅27天女嬰確診新冠肺炎，其病毒量隨時間變化的情形。這對母女同時確診，經過專家檢查後發現，病毒量從症狀發作第10天開始，嬰兒的上呼吸道和糞便檢體都比母親高約100倍，且還發現女嬰所有臨床檢體，包含血液、尿液、糞便、唾液、鼻咽以及口咽通通都有病毒存在。

吳昌騰醫師表示，儘管感染源相同，母親身體卻只有鼻咽、口咽、痰和糞便檢體病毒呈陽性，且病毒載量較低。這項研究說明，新冠病毒在嬰兒體內可能是全身性影響，包含血液、呼吸道、腸胃道等。

病毒在體內的變化量。（圖／翻攝自臉書）

很慶幸這名女嬰和她的母親都沒使用抗病毒藥物治療，女嬰僅靠餵母乳，最後恢復良好，住院18天痊癒出院。吳昌騰提醒，從嬰兒的大小便中能驗出新冠病毒，為防止病毒經排泄物而傳播出去，家長及照顧者必須注意良好衛生習慣。特別是在更換嬰兒尿布時，要防止病毒在家庭接觸者及照顧者間的傳播。

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(中時電子報)