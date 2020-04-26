高雄市長韓國瑜今（26）日早上主持防疫記者會，他提到，敦睦艦隊事件，確診累計14例，自主隔離有255位、自主健康管理3929位。昨新增1例確診個案，市府卻未對外公布足跡，衛生局長林立人解釋，這位確診個案的活動史，其實就是在先前公布的39處地點之中，相關密集接觸者也已匡列居家隔離。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，新增確診的這例敦睦艦隊實習生，在4月18日入住檢疫所，當時呈現核酸檢驗呈現陰性，事後有返陽，經第二次採檢，4月25日確診，這也是高市第14位敦睦艦隊 官兵生員確診案例，同時是高市境外移入的第44例。

林立人提到，過去市府針對敦睦艦隊330位居住高雄官兵做過疫調，已經匡列自主健康管理對象，這次新增的確診個案，經追查行跡與前幾波公布的39處地點有重複，日前也已清消完畢，因此沒有必要再重複處理，而個案相關接觸者本來在還沒確定個案前

已自主健康管理，後來也轉成密切接觸者需居家隔離14天。

林立人指出，軍艦特殊疫情群聚，雖然18日被集中隔離檢疫，但依照傳統傳染病防治，需觀察兩波潛伏期，第一階段最危險是往後推14天至5月2日前，民眾必須多加留意防範，而最保險的是觀察至5月16日止。

針對「平安演習」，綠營酸言酸語，一下瞎扯「饑寒起盜心」，或是誣指韓國瑜說「市民是強盜」等莫須有指控。韓國瑜強調，平安演習目標清楚就是市民安居樂業，希望疫情影響經濟疲弱下，繼續維持良好治安，因此有些人說法都是他們的偏見，但這些故意扭曲說法，對投入的警力、民力而言是不公平的。

另外，針對51連假防疫措施，潘炤穎指出，各局處將針對51連假高風險場域提出必要討論，預計明日防疫會後，公布相關管制計畫。韓國瑜也指示觀光局提早規畫因應，希望風景區不要有過度擁擠情況。

(中時 )