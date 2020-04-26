新冠肺炎疫情仍未停歇，大型群聚活動一律暫緩，桃園市長鄭文燦26日在防疫會議中宣布，基於保護原住民族的族人健康，徵得各族群代表同意後，今年7月到9月的桃園市原住民豐年祭、歲時祭儀和音樂祭等活動全數停辦，明年再擴大舉辦，返鄉補助則視花東是否停辦決定。

原民局長林日龍說，桃園市每年的7至9月都會陸續辦理各區原住民族豐年祭、全市原住民族聯合豐年祭、國際原住民族音樂節、以及各族歲時祭儀，場場都吸引逾千人參與，因都有共飲、共食的習慣，基於維護族人健康著想、避免群聚感染，建議停辦。

鄭文燦一度表示要尊重各族意見，希望召開諮詢會議，林日龍表示日前已找來各頭目、民代和13區承辦人開會，強調桃園屬於都會型，不像花東較空曠，會中都達共識決議不辦。

鄭文燦聞訊當場宣示，原住民各區跟全市的豐年祭，以及各族群的歲時祭儀，還有國際原住民族的音樂季，都是屬於大型集會、群聚的活動，甚至在祭典中也有共飲共食的活動，因此基於保護族人的健康，在徵得各族群代表、協會一致同意下，今年7月到9月的原住民豐年祭相關活動全數停辦，明年再辦更盛大的豐年祭，返鄉補助則視花東是否停辦決定。

鄭文燦表示，及早決定以後，整個各族群比較好作業、比較好安排，最重要是要保護族人的健康，避免群聚活動產生的風險。

(中時 )