新冠肺炎疫情持續延燒，針對部分工時工作者可能因為工作機會減少導致工時、薪資減損，勞動部祭出「安心即時上工計畫」，但原本的「6個月要有2個月勞保、就保」、「投保級距要在2萬3800元以下」門檻遭地方政府批評門檻過高，因此勞動部擬再修正為「只要過去一年內有投保紀錄」就可以申請，預計本周修正，但明天起就可以受理。

安心即時上工計畫補助每名勞工每小時158元、每月最高80小時、最高可領取1萬2640元補貼；據勞保局2月底統計，原本可適用「安心即時上工計畫」、投保級距在2萬3800元以下勞工約有300萬餘人；放寬至「1年內有投保紀錄」後則1000萬名有投保過勞保或就保的勞工均可以申請。

據勞動力發展署統計，全台各地中央部會、地方政府等職缺已超過1.3萬個工作職缺，雖然申請人數已超過萬人申請、但不合格的比率也超過4成，其中不合格多數仍是未滿足6個月內要有2個月勞保紀錄、投保級距超過2萬3800元等門檻。

勞動力發展署署長施貞仰日前指出，許多部分工時的人可能會兼2至3份工作，合計的勞保級距可能會超過2萬3800元，恐怕無法適用此計畫，因此決定放寬門檻。

勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫說，雖然目前法制作業程序還未完備，但放寬至1年內可以申請的方向已經是定案，因此，已通知各地就服中心，明天起就可以開始受理放寬後的資格限制，不會再因未在6個月內未有2個月投保紀錄、投保級距等門檻拒絕受理。

(中時 )