新冠肺炎疫情延燒，海軍爆發群聚感染，就怕防疫出現破口，更縣市首長不敢大意。一份「六都防疫誰得民心」最新調查，台南市好感度高達8成奪冠，新北市第二，高雄市則墊底。

QuickseeK創辦人黎榮章，在臉書公布QuickseeK快析輿情資料庫調查，六都首長防疫網路好感度，台南市以0.8奪冠，新北市則是0.74緊追在後，其次為台中市0.71、桃園市0.53，最後兩名則是台北市0.37、高雄市0.34。

六都首長防疫網路好感度，台南市奪冠。（圖／摘自黎榮章臉書）

從六都防疫輿情分析，黎榮章指出，隨著各地防疫措施不同，在話題的組成上也有所差異，作為防疫的關鍵產品，口罩意外也有地域性的差別，而六都之中，盧秀燕是唯一沒有在熱搜詞中上榜的市長，顯示她的角色在台中相關的討論中異常邊緣。

至於高雄防疫的聲量崛起，黎榮章表示，主因是來自「逆時中」的結果，即使成為近日聲量竄起的黑馬，但帶來的爭議性相當高，反而成為防疫墊底的重要原因。

(中時電子報)