大陸一名25歲陽光型男因腹痛月餘，前往醫院就診，沒想到卻發現竟是肝癌末期！醫生表示，許多肝癌患者一開始都沒有症狀，但其實很久以前就已被病毒感染，直言型男的病根「25年前就已經埋下了！」

據《杭州日報》報導，西溪醫院腫瘤科醫師餘吉仙表示，這名型男外表陽光、身材瘦高，當初就醫只是因為單純腹痛，時間大約已有1個月；醫生診斷後確認他已是肝癌末期，但他不肯相信，輾轉找上餘吉仙。

其實型男2年前體檢就已發現自己有B型肝炎，但因為感覺不到異樣，也就沒有特別注意。他說：「今年2月，我左上腹開始感覺刺痛不適，有時左下腹也跟著痛，厲害時痛得渾身冒汗。」於是3月23日到醫院檢查，卻發現已是癌末，讓他和家人都大受打擊。

餘吉仙檢查後表示，患者確實是癌末，而且他不只錯過手術最佳時間，也已失去肝移植的機會。他認為患者25歲癌末必定事出有因，仔細做家族調查後發現，患者的母親是就有B型肝炎，很可能藉由母嬰垂直傳染，導致型男也得病，「雖然他今年只有25歲，但感染乙肝（B型肝炎）可能已有25年。」

「晚期肝癌患者5年生存率僅為12.9%。」餘吉仙說，由於肝癌患者大多沒有明顯症狀，所以高危險群的定期檢查是相當必要的。報導指出，肝癌的高危險群包含B型肝炎、C型肝炎患者；飲酒過量者、非酒精性脂肪性肝炎者、肝硬化患者、常食用遭黃麴毒素污染的食物，都需要特別注意。

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(中時電子報)