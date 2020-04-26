新北市長侯友宜今（26日）上午出席中和區佳和公園新建幼兒園及公托中心暨共構地下停車場統包工程開工典禮，針對即將到來的五一連假，侯友宜表示，疫情還是非常嚴峻，遇到連假要戒慎恐懼，市府已訂有三階段管控，避免人潮群聚。

侯友宜說，盤點全市風景區、老街、市場、登山步道，至少超過70個點，都會隨時掌控人潮、車潮，啟動三階段管制流程。所有人潮易聚集的地方都是管制的點，無論是大賣場、百貨公司以及傳統市場等，一般時間、連續假期都一樣，都會啟動人潮管控。

侯友宜表示，連續假期三階段管控，都會透過即時影像、現場人流，適時第一階段讓民眾知道是否還可以再前往，當人潮抵達一定管制量時，隨時用簡訊通知，第二階段只出不進，第三階段人潮過多時，該封鎖就封鎖。

侯友宜也建議，很多封閉型空間、人潮多空間盡量不要去，若餐廳人很多，使用公筷母匙，保持適當間距，避免飛沫傳染，「人多的地方、封閉型地方不要去。」

(中時 )