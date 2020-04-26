竹北分局、環保局及監理所在竹北市中正西路聯合稽查「噪音車」。（警方提供／羅浚濱新竹傳真）

改裝排氣管的汽、機車，深夜行駛的噪音擾人清夢，竹北分局、縣環保局及新竹監理所，24日深夜在竹北市溪洲路、中正西路沿線共同執行聯合稽查勤務，攔查到2部車輛分貝超過管制規定，由環保局依法告發。

竹北分局長謝博賢強調，將持續結合環保局執行噪音車輛聯合稽查勤務，展現強力防制噪音車輛的決心。呼籲民眾勿任意改裝車輛，或高速行駛製造噪音擾寧，還給民眾一個安靜、安全、安心的夜晚生活。

警方指出，溪洲路、中正西路往東鄰近市區，往西鄰近西濱公路，是竹北市重要交通樞紐，來往車輛頻繁，為取締製造噪音的改裝排氣管汽機車及酒駕等惡性交通違規，24日深夜與環保局和監理所展開聯合稽查勤務。

警方共計攔查22輛汽機車，通知到檢有2輛，「機車排氣管改裝噪音檢測」共4輛，其中2輛不合格，分貝超過管制規定，由環保局依法告發。

環保局指依據「噪音管制法」第11條規定，機動車輛所發出的聲音，不得超過機動車輛噪音管制標準，違者可依同法第26條，處機動車輛所有人或使用人1800元以上至3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，將按次處罰。

此外，居民可檢具影像，上傳到環保署噪音車檢舉網站，環保單位會通知車主到案檢測，若有違規即開罰。

(中時 )