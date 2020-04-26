前高雄縣長楊秋興今天突發文痛批韓「甫當選高雄市長兩個月，就因貪財、貪圖權位，自不量力要參選總統，韓忘恩負義、草包、小丑、無能、小三、酗酒」。文章讓韓粉全氣炸，痛罵楊「民進黨回不去，國民黨進不來，民眾黨不鳥你，親民黨快垮台，時代還嫌你臭」。

原來，楊秋興今早在臉書發文痛批韓國瑜指出「當初是我(楊)向國民黨吳敦義主席推荐韓國瑜參選高雄市長，因為對他的認識不清，為此再度向高雄市民道歉。更痛批韓「這樣草包市長，高雄人能不罷免他嗎？」。

消息經轉傳至幾個挺韓臉書社團，韓粉在其中一個社團「李佳芬後援會」紛紛痛批，「以利選黨不是什麽好東西」、「背骨之人，没拿到好處就毀滅韓人格，以後他到那别人也會怕他，這人已人格破產」、「楊秋興這個背骨組」、「為了義大想開放建照，官商勾結，韓市長不買單，就翻臉，給他零分，可恥」、「吃不到就懷恨在心，比恐怖情人還恐怖」、「整天說人是非也不怕下地獄」「沒人要的牆頭草！看現在民進黨站上風就狂舔」、「這人夠悲哀。民進黨回不去，國民黨進不來，民眾黨不鳥你，親民黨快垮台，時代還嫌你臭」。

也有韓粉感嘆「真的不能得罪小人」、「就不能跟韓總好聚好散，一定要撕破臉？」、「台灣的政治變色龍」、「楊已經沒有政治舞台，靠蹭韓才有機會上版面」。

(中時電子報)