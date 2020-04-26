苗栗縣警局南庄分駐所新建工程停擺多時。〔謝明俊攝〕

南庄分駐所員警目前只能繼續暫住臨時租用的鐵皮屋分駐所。〔謝明俊攝〕

苗栗縣因預算拮据，經常發生公共工程標不出去，或是包商落跑的窘境，近期，苗栗縣警局所屬南庄分駐所新建工程，就發生承包廠商動工不到幾個月，竟因缺工而停擺，縣警局多次催促復工無果下解約，並再重新招標，新分駐所完工遙遙無期，員警只能繼續待在環境惡劣的臨時租處辦公。

苗栗縣預算拮据，造成許多縣府公共工程預算因而受限壓低標金，導致許多公共工程招標過程不順利，要歷經多次招標程序才得以發包，甚至有許多工程根本就標不出去，最後走上廢標的命運。

苗栗縣警局頭份分局南庄分駐所，原是苗栗縣警局所屬歷史最悠久的分駐所，是在日據時代1896年完成啟用，由於分駐所臨近南庄老街及13間老街，富有歷史感的老建物，加上分駐所大門前有2株美麗老櫻花樹，以往是來訪老庄老街遊客喜歡打卡的景點之一。

由於廳舍老舊已成危樓，苗栗縣警局籌資3千萬元拆除改建老分駐所，但由工程預算偏低，招標過程就歷經多次流標，最後在2019年元月才招標成功，並在2019年4月開始動工拆除興建。

承包商拆除老廳舍，才剛挖好地基，埋設梁柱鋼筯，就突然停工不動，縣警局監造人員發現後找不到包商和工人，經對包商發出催促復工通知，但包商卻以找不到工人為由，表示礙難復工，最後縣警局只得在2019年11月8日主動中止契約。

縣府在今年3月17日再度公告招標，至4月16日招標日結果流標，縣府預定在本月28日再度招標，希望能夠順利發包。

但也因包商停工多日，南庄分駐所新建工地先前架設好的鋼筋，皆因長期曝露鏽蝕，並且，在施工期間，南庄分駐所員警只能暫時在租來的鐵皮屋臨時分駐所內辦公，環境頗為惡劣，屋內蚊蟲肆虐，連分局長官前來查勤或是督導公務時，都寧可留在室外座位區，也不願進入所內，可見分駐所全體官警工作處境惡劣。

其實，在苗栗縣公共工程發包難產的例子，不勝枚舉，最有名的要算是三灣鄉公所新建工程，新建工程單是在前任鄉長曾武雄任內就流標高達8次，到了現任鄉長溫志強任內也流標多次，最後在溫志強向內政部爭取增加600萬元預算，才終於順利標出。

(中時 )