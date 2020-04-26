新冠肺炎蔓延全球，針對國人返國是否該全面普遍篩檢，新北市長侯友宜今（26日）表示，入境者確診比例高，國人返國後也要進行居家檢疫，若普篩量足夠，可以採取居家檢疫、普篩雙管齊下，對於入境防備更加完整。

侯友宜提到，因沒有全面普篩造成有確診者入境，那時有提供意見給中央做參考，完全尊重中央全面普篩的量，完全尊重，現在入境人數少確診者也少，中央地方同方向、不分你我。

(中時 )