返國者全普篩？侯友宜：可採普篩、居家檢疫雙管齊下 12:172020/04/26 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（26日）表示，入境者確診比例高，國人返國後也要進行居家檢疫，若普篩量足夠，可以採取居家檢疫、普篩雙管齊下。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎蔓延全球，針對國人返國是否該全面普遍篩檢，新北市長侯友宜今（26日）表示，入境者確診比例高，國人返國後也要進行居家檢疫，若普篩量足夠，可以採取居家檢疫、普篩雙管齊下，對於入境防備更加完整。 侯友宜提到，因沒有全面普篩造成有確診者入境，那時有提供意見給中央做參考，完全尊重中央全面普篩的量，完全尊重，現在入境人數少確診者也少，中央地方同方向、不分你我。 (中時 ) #返國者 #普篩 #居家檢疫 #侯友宜 #新冠肺炎 #入境 #新北市長 #確診 #中央 #檢疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳官兵女友中鏢 疫情中心：勿窺探個人行為 04:102020/04/22 生活新聞 非防疫旅館接待居檢者 將不訂罰則 15:362020/04/22 生活 高雄議員批市府隱匿足跡 衛生局出面說明 18:532020/04/22 政治 里長指例行消毒 04:102020/04/23 地方新聞 磐石艦確診再＋1 連11天無本土 04:102020/04/24 生活新聞 醫護普篩？公衛市長黃偉哲丟3問 13:332020/04/24 政治 可承受範圍 侯稱排定高危險群先篩檢 04:102020/04/25 生活新聞 普篩可以抓出多少確診？網友：不用貝式定理都算得出來 20:312020/04/25 政治 居家檢疫搞失聯 還在吸笑氣 04:102020/04/26 地方新聞 普篩會引起恐慌？網提這件事怒酸陳其邁 07:592020/04/26 政治 政治熱門新聞 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 楊秋興再轟韓國瑜...網一面倒嗆：高雄背骨仔！ - 政治 傳金正恩變植物人？北韓官媒首曝最新近況！ - 政治 罷韓真實理由曝光！他預言投票結局讓人吃驚 - 政治 你相信金正恩病危嗎？大半網友竟都說... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。