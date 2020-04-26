羅志祥近日遭前女友周揚青指控劈腿多P等渣男行徑，形象一夕間跌落谷底，現又有王牌經紀人跳出來加碼爆料，羅志祥曾想約他旗下的女藝人到房間，沒想到被回絕，就氣炸放話封殺。

曾一手捧紅阮經天、張柏芝等藝人的王牌經紀人陳孝志在臉書透露，自己當年和羅志祥也有過糾紛，現在才能說出來，「我們當經紀人的很多有苦有委屈都說不清，只能自己默默承受著！」他表示當年帶著旗下藝人葉安婷拍攝電影《蘋果咬一口》，主演有陳曉東、容祖兒、羅志祥等。

當時羅志祥私下約葉安婷出去被回絕，羅志祥的助理小霜知道後，就把葉安婷叫到房間逼問「跟羅志祥什麼關係？在哪邊認識的？」這讓陳孝志很不開心，認為對方沒知會他一聲，就把他的藝人叫到房間審問，而2人本來說好要一起為宣傳，因此拍攝、曝光合照培養感情，但就因為葉安婷沒赴約，羅志祥就翻臉不認人。

之後對所有媒體放話，「照片沒經過你同意宣傳，所以你很生氣」，還說「只要是我(陳孝志)的藝人，絕不能上羅志祥的節目！」這讓陳孝志非常傻眼，反嗆「放心，我一點也不會想上！」。他更爆料，羅志祥雖跟周杰倫稱兄道弟，卻在背後說他唱歌還好，讓他也很傻眼。

(中時電子報)