苗栗縣警局最老派出所 預計今年拆除

雪霸國家公園警察大隊觀霧小隊也位在觀霧休憩區遊客中心旁。〔謝明俊攝〕

苗栗縣警局所屬單位中，原本最老的分駐所是南庄分駐所，但南庄分駐所在去年拆除後，最老派出所廳舍已變成舊大湖分局新興派出所，不過，由於新興所早已裁併，原派出所預定今年拆除。至於最偏遠的派出所要算是大湖分局觀霧所，要前往觀霧所得繞行新竹縣五峰鄉轄區，由分局出發往返行程長達5、6個小時。

在苗栗縣警局的頭份、大湖等2個分局中，擁有最多偏鄉派出所，例如頭份分局的陸家所、大湖分局的大興所、梅園所、觀霧所等，都是位處非常偏僻山區，車程返往都需非常長的時間，其中路程距離苗栗縣境最遙遠的要算是觀霧派出所。

觀霧所緊鄰雪霸國家公園觀霧休憩區遊客中心，旁邊另有雪霸公園警察大隊觀霧小隊，觀霧所因所處位置剛好是苗栗縣與新竹縣交界的山區，由苗栗縣境內並無公路可通達，必須要由苗栗縣頭份沿新竹縣北埔轉往五峰鄉，才能抵達觀霧休憩區，也成了苗栗縣警局所屬最特殊的派出所，分局長官查勤須得繞行新竹縣警局轄區才得抵達觀霧所，並且，由大湖分局出發至觀霧所，往返車程竟要多達5、6個小時。

苗栗縣警局所屬各單位最老廳舍，原本是南庄分駐所，歷史長達123年之久，但南庄分駐所至去年4月拆除改建後，最老廳舍就變成了原大湖分局新興派出所，新興所原位在泰安鄉新興部落，是在1980年間落成啟用，至今已有40年，後於2002年併入緊近的中興派出所後，舊派出所廳舍即閒置至今，預訂今年將予拆除。

(中時 )