全球唯一開打的中華職棒雖然閉門比賽，但樂天桃猿仍透過英語放送海外，桃園市長鄭文燦也允諾補助200萬元轉播在地桃猿隊整季60場英語轉播費，他表示已採限制型招標方式，由Eleven Sports英語轉播，5月1日起場場轉播。

鄭文燦說，Eleven Sports之前是試辦轉播，但是在英語的球評跟製播的協助上還需要提高，市府已初步跟球團、Eleven Sports達成協議，會採取限制性招標的方式，由Eleven Sports進行英語製播。

鄭文燦說，桃園的樂天桃猿隊，有4個球員是來自國外，其中3人是美國的職棒球員，有2位曾是大聯盟球員，像去年還在底特律老虎隊的投手卡本特，美國球迷有一定的熟悉度，且職棒開打以來場場精彩，重砲朱育賢甚至8場比賽迅速累積8轟、打破中職紀錄。

鄭文燦認為，中職是全世界第一個開打的職棒，一定可以吸引到美國球迷的眼睛，希望這次的製播可以搭配台灣以及桃園的行銷，讓球迷在看轉播的過程，有一些短片片段可以看見台灣、看見桃園。

鄭文燦提到，Eleven Sports的製播會在Twitter上轉播，因為Twitter上看職棒轉播的很多，原則上是從5月1日開始，目前是採取場場轉播的方式，希望能夠讓台灣的職棒讓國際上可以看得到。

(中時 )