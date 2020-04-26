現場直擊》林森錢櫃大火 民眾掛窗台等待救援 12:232020/04/26 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市林森錢櫃火警(圖/胡欣男傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市林森北路錢櫃傳火警，中時電子報現場直擊，民眾掛窗台揮手急待救援。 （12：10更新，2人無生命跡象送醫）北市林森錢櫃火警最新消息，目前有1男1女無生命跡象送醫，分別是30歲女子送馬偕醫院，40歲男子意識不清送台大醫院，其餘15人意識清楚。 台北市中山區林森北路錢櫃驚傳火災，今（26日）上午10時57分，北市林森北路發生一起火災事故，為林森錢櫃所在的14樓建築物的5樓起火。 (中時電子報) #錢櫃 #北市 #林森北路 #林森 #現場 #中山區 #火災 #火警 #警消 #救援 #失火 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》北市林森錢櫃火警 3人無生命跡象 2男意識不清 11:212020/04/26 社會 現場直擊》林森錢櫃大火 民眾掛窗台等待救援 12:232020/04/26 社會 社會熱門新聞 不斷更新》北市林森錢櫃火警 2人無生命跡象送醫 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ - 社會 林森北錢櫃火災 逃出民眾：一開包廂門全是煙！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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