北市林森北路錢櫃傳火警，中時電子報現場直擊，民眾掛窗台揮手急待救援。

（12：10更新，2人無生命跡象送醫）北市林森錢櫃火警最新消息，目前有1男1女無生命跡象送醫，分別是30歲女子送馬偕醫院，40歲男子意識不清送台大醫院，其餘15人意識清楚。

台北市中山區林森北路錢櫃驚傳火災，今（26日）上午10時57分，北市林森北路發生一起火災事故，為林森錢櫃所在的14樓建築物的5樓起火。

(中時電子報)