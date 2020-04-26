新竹縣109學年度國中小新生，從27日起陸續報到，教育處已開放新生網路報到，也可能有家長會帶小孩報到隨便熟悉環境，竹北分局基於防疫及以往經驗，將安排警力避免補教業用人行道擺攤，維護校園周遭秩序。
竹北分局長謝博賢表示，新生入學報到期間若出現人潮聚集，恐造成防疫缺口，希望家長們依指揮中心規定，維持至少1公尺社交距離且佩戴口罩。
往年新生入學時，竹北市各國中小校門口都聚集不少補教業者，插旗擺攤向家長推銷教學用具，警方呼籲業者勿於人行道、道路違規擺攤，維護用路人權益，在新冠肺炎疫情尚未解除下，安全距離，愛的保護，才能共同守護你我健康。
警方強調，在學校周邊道路旁或是人行道，堆積、置放妨礙交通物品，或是未經許可在道路擺設攤位，違者被要求即時停止並消除障礙外，員警並會依違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款，未經許可在道路擺設攤位開罰。
(中時 )
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