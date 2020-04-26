大陸泳將孫楊被禁賽8年之後，他的名字居然還出現在東京奧運的國家集訓名單？國際反禁藥組織(WADA)暴跳如雷，英國泳將蓋伊(James Guy)對《游泳世界》說：「怎會有這種事，我無言了。」

大陸泳協隨後於24日發布聲明，宣稱「該名單已作廢」，但是WADA前日又透過《美聯社》表示要「追究到底」。WADA好不容易打了一場大勝仗，他們無法接受孫楊居然有辦法溜進國家隊的訓練。

孫楊還有最後一次上訴到瑞士法庭的機會，但依據前次仲裁庭的判決，等待上訴期間仍視同禁賽，孫楊不可以參加集訓。澳洲運動媒體《WWOS》認為大陸泳協若拿不出合理解釋，這筆帳要算在孫楊頭上，可能讓他的禁賽刑期翻倍，從8年變成16年！

其實就算只禁賽8年，今年28歲的孫楊也等於提前退出泳壇了，WADA現在繼續追殺大陸泳協和孫楊除了洩恨並沒多大意義。蓋伊說：「孫被禁賽8年，他已經玩完了，一切都結束了。」

(中時電子報)