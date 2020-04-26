臺南市中西區西門路一段1棟民宅大樓下的餐飲店，26日清晨8時許疑似1樓木櫃著火燃燒，巨大濃煙竄出店外，遮蔽整條街道，警消到場數分鐘撲滅火勢，幸未造成任何傷亡。

臺南市中西區這家餐飲店是在1棟民宅大樓內1樓，地下1層、地上2層，26日清晨起火時，尚未營業，濃煙竄出後立刻有人報案，警消人員出動多輛人車灌救，數分鐘內就將火勢撲滅。

火警燃燒產生的濃煙驚人，店家前的整條街道幾乎遭遮蔽不見前方，幸好警方管制人車，起火時屋內無人受困，最後未造成任何傷亡。

(中時 )