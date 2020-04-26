南市餐飲店清晨冒火 巨大火煙遮蔽街道 12:302020/04/26 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市中西區一家餐飲店起火，濃煙遮蔽整條街道。（翻攝照片／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺南市中西區西門路一段1棟民宅大樓下的餐飲店，26日清晨8時許疑似1樓木櫃著火燃燒，巨大濃煙竄出店外，遮蔽整條街道，警消到場數分鐘撲滅火勢，幸未造成任何傷亡。 臺南市中西區這家餐飲店是在1棟民宅大樓內1樓，地下1層、地上2層，26日清晨起火時，尚未營業，濃煙竄出後立刻有人報案，警消人員出動多輛人車灌救，數分鐘內就將火勢撲滅。 火警燃燒產生的濃煙驚人，店家前的整條街道幾乎遭遮蔽不見前方，幸好警方管制人車，起火時屋內無人受困，最後未造成任何傷亡。 (中時 ) #濃煙 #街道 #餐飲店 #清晨 #燃燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵彰化二水車站竄濃煙 滅火器搶救控制火勢 13:032020/04/22 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 02:542020/04/25 社會 台南恆大口罩工廠傳火警 幸好生產線不受影響 14:542020/04/25 社會 青島小珠山大火燒山 三天兩度復燃濃煙飄至社區 23:182020/04/25 兩岸 嘉義朴子深夜火警 父子睡夢中倉皇逃命 11:382020/04/26 社會 社會熱門新聞 不斷更新》北市林森錢櫃火警 2人無生命跡象送醫 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ - 社會 林森北錢櫃火災 逃出民眾：一開包廂門全是煙！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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