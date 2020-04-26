江啟臣對金酒營收今年預估將會短少30億後，表示十分關心。（縣府提供）

黨齡68年的86歲烈嶼鄉老黨員杜天生專程到縣府替江啟臣加油打氣。（縣府提供

國民黨主席江啟臣今（26）日走訪金門，1996年台海危機時，曾在當地兩棲偵察營服役的他表示，期待未來與金門縣府、議會加強合作，共同為金門發展和鄉親權益打拚。

重返金門「戰地」的江啟臣，今天上午在秘書長李乾龍、立委陳玉珍、金門縣黨部主委石兆（王民日）與中央委員黃克標等人陪同下，陸續拜會金門縣長楊鎮浯、縣議長洪允典。

江啟臣在聽取楊鎮浯說明新冠肺炎疫情對金門的衝擊，不但「小三通」暫停後陸客沒來，就連台灣遊客也望之卻步，帶給當地觀光旅遊業很大影響，金酒營收今年預估將會短少30億後，表示十分關心，希望疫情緩和以後，能在振興方案下走出困境。

國民黨主席江啟臣與同屬「六桂堂」宗親的金門縣議長洪允典相見歡。（國民黨提供）

江啟臣也關心台中新社種苗改良繁殖場與金門的合作現況，期待能有進一步的成果。楊鎮浯則表示，金門酒廠對高粱的需求量大，除目前與台中農民契作外，未來也將與雲林縣商討合作事宜。

同屬「六桂堂」宗親的江啟臣與洪允典議長相見歡，洪以「六桂之光」讚許江順利當選黨主席、承擔重任。江則期待同為黨員同志的議長未來能協助黨務推行運作。

下午，江啟臣將在縣黨部立委石兆（王民日）等人的陪同下，先赴古寧頭和平紀念公園敲響和平鐘，祈求兩岸和平、國泰民安，再轉往昔日操練的溪邊兩棲偵察營，向奉祀在忠烈祠內的老長官「海龍王」劉雨成將軍致敬。

縣黨部也排他與青工、黨代表和區黨部主委座談，就黨內應興應革事項溝通檢討，傍晚即賦歸返台。

(中時 )