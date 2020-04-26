美國與韓國正進行第11次駐軍費分攤協定談判，先前美國總統川普索求韓方支付50億美元（約新台幣1,500億元）天價，對此南韓總統文在寅態度強硬，表示1.17兆韓元（約新台幣286億元）已是最後底線，完全不退讓，韓媒分析，美韓總統堅守原則，若稍有不慎，恐演變成衝突。

美國、韓國共同分攤約2萬8,500名美軍駐紮韓國費用的第10份駐韓美軍防衛費分擔特別協定（Special Measures Agreement）已於2019年12月底到期，雙方目前正就第11份協定進行協商，不過談判仍僵持不下，陷入膠著。美國先前在談判中要求韓方支付50億美元駐軍費，遭韓方形容為「獅子大開口」，導致協商破局，後來首爾提出願較前一年額外負擔13%、也就是總額達1.17兆韓元的駐軍費，此提議也遭美國總統川普一口回絕，暗示韓方應該再提高報價。

對此，韓國《中央日報》引述韓國政府多位消息人士報導，韓國總統文在寅對駐軍費的態度也相當強硬，認為提升13%的方案已是最佳方案，沒有再退讓的空間。

消息人士表示，文在寅認為，「在防衛費問題上必須堅守原則」，「也就是說，韓國不能接受超出常識範圍的大幅度上調，在與身邊的顧問開會時，文總統已多次談到這一原則。」

另一名消息人士則透露，如果川普持續要求韓國大幅度上調負擔費用，韓國就會回應，「兩國談判團隊拿出的草擬妥協方案是韓國能夠接受的最佳方案。」

韓方提出的最佳方案就是較第10次協定議定的1.03兆韓元提升13%，總額上升至1.17兆韓元，相當於新台幣286億元，有效期限長達5年。報導指出，韓國外交部長康京和及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都已對這份草擬方案達成共識，另一位消息人士也指出，文在寅的想法已經傳達給美方。

報導指出，據傳美韓雙方已達成共識，不會將駐軍費分攤問題提升到兩國元首出面交鋒的層級，不過報導也認為，現在川普及文在寅都已相繼表達各自底線與原則，情勢稍有不慎，就有可能演變成衝突。

《中央日報》報導，文在寅先前也曾就駐軍費問題「堅守原則」，去年第10次談判中，川普曾要求首爾支付1.4兆韓元駐軍費，但在文在寅堅持下，雙方同意韓國支付1兆韓元。

駐軍費尚無下落，自1日起，駐韓美軍中約有4千多名韓籍雇用人員已開始放無薪假。

(中時電子報)