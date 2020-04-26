「小豬」羅志祥和大陸網紅周揚青9年戀情告吹，兩人分手的導火線，全因周揚青看了羅志祥另一隻聊（撩）妹手機，就有網友好奇周揚青偷看羅志祥手機是否違法，對此，美女律師李怡貞也發文分析此事。

李怡貞昨（25日）在臉書針對羅志祥事件發文：「有粉絲問我，解鎖看手機不違法嗎？回答：當然違法」，李怡貞引述刑法第358條之妨害電腦使用罪，提到：「周揚青為了求證多人運動的真實性，未經對方允許並逕自解開螢幕鎖，就違法。」

李怡貞提到，過去曾有案例是「配偶為了去除婚姻貞節的疑慮，侵犯私領域時，應被視為維護婚姻貞潔所做的必要努力」，但李怡貞則指出，羅志祥與周揚青未婚，此情況不適用，「因此女方恐難以因男方出軌在先而主張窺探行為並非無故」。

不過李怡貞最後則寫下結論「就算周揚青有罪，但是也要小豬敢提告」，李怡貞最後也強調，周揚青是大陸人，要考慮犯罪地以及犯罪地法律的規定，羅志祥真提訴訟也恐會有變數。

(中時電子報)