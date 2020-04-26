全球航班因疫情大減，影響機師及簽派員的檢定考試。交通部民航局同意，若機師、簽派員因疫情無法在規定時間內完成測驗、考試，其執照可展延3個月，但航空公司須提出證明文件，並視未來疫情發展，考慮再次展延。

依據現行《航空器飛航作業管理規則》（AOR）規定，飛機駕駛員一年會有兩次訓練加考試，其中，訓練部分，90天內要有3次起降，另外，簽派員1年內必須有1次航路考驗。

近期受新冠肺炎疫情影響，全球航班大幅減少，有些機隊甚至停飛9成以上，現階段若硬性規定駕駛員及簽派員用以往的頻率考執照（檢定證）確實有困難，各航空業者日前與民航局開會協商，民航局同意，在安全前提下展延執照3個月效期，視疫情狀況不排除二度展延。

民航局表示，3次起落規定雖可使用模擬機，但有些機型國外才有，但目前航班大減，不容易預約，民航局會要求航空公司在盡可能情況下，以真飛機訓練。

民航局強調，不是無條件延長，航空公司須提出文件申請，目前已報請交通部，待完成法規程序後，即可實施，優先適用者包括外籍駕駛員約300人、商務專機駕駛員約20至30人，或國內沒有模擬機的機隊。

民航機駕駛員每年亦須體檢一次，超過40歲每6個月體檢一次，超過60歲則是4個月體檢一次，65歲以上就不能飛。現在同樣因為疫情關係，導致駕駛員在國外或居家檢疫因素，無法在時效內完成體檢，民航局亦放寬體檢證效期認定，經報准後，體檢證可延展一個月。民航局已公告，最快下周生效。

(中時 )