雲林縣長張麗善呼籲民間多捐贈住警器，嘉惠弱勢家庭。（許素惠攝）

偵煙型住警器能在幾秒內就偵測到異常冒煙。（許素惠攝）

雲林縣大埤鄉慈天必生宮上午捐贈700只住警器，嘉惠轄內身心障家庭，縣長張麗善代表接受，強調住警器降低火災傷亡的重要性，希望更多民間力量注入，讓所有弱勢家庭生命財產多一層安全保障。

必生宮住持郭秋香、宮主黃？勛號召信徒做公益，大埤鄉長林森寶大表感謝，表示大埤鄉約有4600多戶，殷盼家戶都能安裝住警器，減少火警的損害。

張麗善指出，日前西螺鎮同時發生兩起火災，幸好一起有裝住警器，身心障礙的屋主因而逃過一劫，但另一起因沒裝造成傷亡，足見住警器對降低人員傷亡及財產損害的重要，由於價格不高，希望更多團體捐贈行善。

縣消防局長林文山指出，消防法規規定6樓以上才需裝住警器，5樓以下不用，但雲林縣透天厝越建越多，相對安裝率低，先前全縣不到5％，去年縣府積極勸募，已完成全縣低、中低及獨居老人約1萬戶安裝，而6000戶的身心障礙家庭也已安裝了約4600戶，俟弱勢家庭全部安裝完畢，未來希望普及到全縣各家戶。

(中時 )