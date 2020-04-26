林森北路錢櫃大火 3名無生命跡象分送台大、馬偕、新光醫院 12:442020/04/26 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市林森北路錢櫃火災，歡唱民眾多人受傷送醫。(圖/北市消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林森北路錢櫃火警，已知有3人無生命跡象（OHCA），據了解，三名OHCA患者分別台大、新光、馬偕。台大表示，目前收治傷患中一個輕症、一個吸入性嗆傷已經插管治療，其中一個到院前已經沒有呼吸心跳，但詳細情形還要了解中。 台北馬偕醫院表示，已收收到兩名輕傷患者，1名OHCA還在收治中。 另一名OHCA患者送台北新光醫院，不過院方表示還在了解中。 (中時 ) #OHCA #火災 #林森北路 #錢櫃 #無生命跡象 #送醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 北檢首例 夜店前老闆起訴 04:102020/04/22 社會新聞 高雄林園台氯化工廠毒氣外洩 10工人送醫3昏迷 20:042020/04/22 社會 寓教於樂 新北打造防災體驗館 04:102020/04/23 地方新聞 女要求幫吹抵車資 網笑：真正行動支付 11:312020/04/23 社會 中市火災證物鑑定獲雙認證 參加美國能力測試 12:552020/04/23 社會 苗栗老田寮溪驚傳溺水 女子命危送醫 12:132020/04/24 社會 已故義消總幹事遺孀贈住宅警報器 延續大愛精神 16:112020/04/24 社會 不斷更新》北市林森錢櫃火警 3人無生命跡象 2男意識不清 11:212020/04/26 社會 林森火場現場直擊！民眾掛窗台等待救援 12:232020/04/26 社會 林森北錢櫃火災 逃出民眾：一開包廂門全是煙！ 12:412020/04/26 社會 生活熱門新聞 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 超烏龍！區間測速出包 彰警急撤銷西濱1379件罰單 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 金正恩快看！大陸高官這樣吃很長壽 - 生活 台灣哪個明星形象最好？網一致推他：帥又零負評 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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