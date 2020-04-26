林森北路錢櫃火警，已知有3人無生命跡象（OHCA），據了解，三名OHCA患者分別台大、新光、馬偕。台大表示，目前收治傷患中一個輕症、一個吸入性嗆傷已經插管治療，其中一個到院前已經沒有呼吸心跳，但詳細情形還要了解中。

台北馬偕醫院表示，已收收到兩名輕傷患者，1名OHCA還在收治中。

另一名OHCA患者送台北新光醫院，不過院方表示還在了解中。

(中時 )