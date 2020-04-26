《白髮皇妃》張雪迎。（中視提供）

《白髮皇妃》張雪迎、李治廷。（中視提供）

《白髮皇妃》經超、張雪迎、李治廷。（中視提供）

《白髮皇妃》張雪迎、李治廷。（中視提供）

中視27日晚間10點推出古裝劇《白髮皇妃》，女主角張雪迎曾被評為新生代四大演技派花旦之一，童星出道的她，曾參與《美人心計》等戲劇演出，也曾在陳妍希、陳曉主演的2014年版《神鵰俠侶》中飾演愛慕楊過的郭襄一角，秀麗的五官扮起古裝清新脫俗，這回在《白髮》擔綱女一，張雪迎著實令人驚豔。

張雪迎在《白髮皇妃》詮釋西啟公主容樂，她覺得每一場都是重場戲，「這角色的戲都是情緒起伏蠻大的，戲也很長，需要全情投入進去，所以每場戲開始前我都要捋一捋，我們之間的人物關係發生了怎麼樣的變化。」不光感情戲要做足情緒，她的打戲也不少，「容樂還挺厲害的，所以為了更好地呈現劇情效果，有提前進行過一些學習。拍戲受一些皮肉擦傷是很正常的。」

至於最難忘的一場戲，張雪迎提到那場狠甩李治廷巴掌的戲，「拍攝容樂與傅籌要成親的那場戲，無憂來搶親，我們需要對峙然後搧巴掌，是挺嚴肅的一場戲。」結果搧巴掌之後，李治廷的古裝長髮便掛在臉邊，張雪迎幽默地用「特別嫵媚」形容。雖然劇中每個角色的遭遇都很慘虐，但拍片現場氣氛其實很歡樂，張雪迎透露李治廷和經超私下個性其實挺逗的，「廷哥很幽默，會在現場講一些冷笑話，超哥的話，他在現場氣氛一下子就活躍起來了，大家跟他在一起都能被逗笑。」

劇中李治廷、經超、羅雲熙等都鍾情她一人，張雪迎被問到現實生活的感情觀，對劇中這三個不同類型的男生，誰會是她欣賞的對象，她透露李治廷飾演的宗政無憂個性平和，給人安穩感，不像其他兩人個性太過極端，所以前者會是她的選項。

她在《白髮皇妃》裡造型美得像幅畫，「我定裝的時候就覺得每一套造型都很好看，很素雅，也很精緻。」有網友讚賞她有氣質，簡直「美出天際」，搭配美男陣容李治廷、經超、羅雲熙等，是可看度相當高的一部古裝劇，《白髮皇妃》4／27起週一至週四晚間10點在中視頻道播出。

(中時 )